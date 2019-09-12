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  4. «Дюймовочка!»: Барановская похвасталась свадебным платьем из живых цветов

«Дюймовочка!»: Барановская похвасталась свадебным платьем из живых цветов

, 16:47 Видео 28 612

Необычный наряд невесты подчеркнул женственную фигуру экс-возлюбленной Аршавина.

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Фото, видео: Instagram @baranovskaya_tv

Телеведущая Юлия Барановская похвасталась необычным свадебным образом. Видео, на котором женщина красуется в платье из живых цветов, появилось на ее странице в Instagram.

В кадре Барановская неспешно кружится в наряде из корсетного лифа и пышной юбки, собранной из белых гортензий и орхидей. На голове ведущей красуется изящная шляпка из живых ландышей. Как отметила сама звезда, в таком виде она принимала участие в фестивале «Цветочный джем».

«Сегодня на Площади Революции прошло шикарное дефиле платьев из живых цветов», — рассказала Юлия поклонникам.

«Вы похожи на Дюймовочку из сказки!»

«Как фарфоровая статуэтка», — пришли в восхищение фолловеры.

Совсем недавно Барановской возможно уже доводилось почувствовать себя настоящей невестой — как писал 5-tv.ru, в июле 2019 года появились слухи о том, что бывшая супруга Аршавина сыграла тайную свадьбу с журналистом Александром Телесовым. Официального подтверждения этой информации так и не было. 

К слову, с Аршавиным ее связывали только гражданские отношения.

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