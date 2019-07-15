«Свадьба будет пышной»: Барановская удивилась слухам о своем тайном браке

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Ведущая отметила, что не стала бы скрывать такое важное событие в своей жизни.

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Фото, видео : Anatoly Lomokhov / www.globallookpress.com, Instagram @baranovskaya_tv

Телеведущая Юлия Барановская удивилась слухам о своей свадьбе с журналистом Александром Телесовым. О том, что информация не соответствует действительности, Юлия написала на своей странице в Instagram.

Фото: В сети обсуждают «тайную свадьбу» Юлии Барановской

Как пояснила Барановская, с Александром у нее никогда не было никаких отношений, кроме дружеских. В теплые края они с Телесовым уехали не для того чтобы тайно расписаться — друзья просто вместе отправились путешествовать.

«Когда у меня будет свадьба, она будет пышной и с размахом, и прятать ее в джунглях я точно ни от кого не буду», — пообещала Юлия.

Instagram @baranovskaya_tv

Поклонники отнеслись к ситуации с юмором — многие принялись шутить над строгой секретностью так и не состоявшейся церемонии.

«Вот так вот просыпаешься утром, а ты замужем!»

«Юлия, просто это тайная свадьба. Тайная даже от вас», — написали пользователи.

Хорошо знакомы с биографией Барановской подписчики пожелали ей вместо тайной свадьбы торжество, о котором она всегда мечтала — в Петербурге на стрелке Васильевского острова, с длинными столами и белоснежными скатертями. К сожалению, пока идеальная свадьба остается невоплощенной мечтой Юлии — ведь ее предыдущий возлюбленный, футболист Андрей Аршавин, так и не оформил с ней отношения, несмотря на троих общих детей.

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