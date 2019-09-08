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  4. Путин и Зеленский обсудили по телефону встречу в «нормандском формате»

Путин и Зеленский обсудили по телефону встречу в «нормандском формате»

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Разговор между главами России и Украины состоялся по инициативе Киева после состоявшегося в субботу одновременного освобождения заключенных.

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Фото, видео : ТАСС/ Никольский Алексей, / Спринчак Валентин, / Nazar Furyk

Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский обсудили по телефону состоявшееся в субботу, 7 сентября, одновременное освобождение заключенных. Как сообщает пресс-служба Кремля разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

Главы государств позитивно оценили проведенную акцию и отметили ее высокое значение для улучшения отношений между двумя странами.

Кроме того Путин и Зеленский обсудили урегулирование внутреннего конфликта на Украине, и подчеркнули важность прекращения огня и последовательное разведение сил и средств на линии соприкосновения. Также была достигнута договоренность о продолжении работы по подготовке саммита «нормандской четверки», чтобы следующие переговоры прошли максимально результативно.

В завершении беседы президенты договорились о продолжении контактов на высоком уровне.

Ранее 5-tv.ru сообщал о списке выданных Россией украинских задержанных и осужденных.

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