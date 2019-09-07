Опубликован список выданных Россией украинских заключенных

Список украинских заключенных, которых Москва передала Киеву в рамках двустороннего обмена в субботу, 7 сентября, опубликован на сайте президента Незалежной Владимира Зеленского.
Всего в нем фигурируют 35 человек, в том числе
Кроме того, в списке числятся
Москва в своем решении совершить обмен заключенных руководствовалась главной целью — вернуть на родину своих граждан, которых Киев фактически взял в заложники. Ради этого Россия готова пойти на многое и потому отпустила осужденных преступников.
Также в списке — 24 украинских моряка, которые были задержаны за нарушение государственной границы РФ в ноябре 2018 года. Приказ осуществить эту провокацию отдал лично бывший президент Украины Петр Порошенко, который рассчитывал на прямой военный конфликт с пограничниками РФ, чтобы сорвать предстоящие президентские выборы в своей стране, прикрываясь «российской агрессией». Однако и после ареста украинских моряков Порошенко вовсю пиарился на их заключении.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала важным шагом обмен задержанными между Россией и Украиной.