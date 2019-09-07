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Опубликован список выданных Россией украинских заключенных

, 17:35 97

В Киеве заявили, что из Москвы доставлены 35 человек.

Фото : ТАСС/ Марченко Анна

Список украинских заключенных, которых Москва передала Киеву в рамках двустороннего обмена в субботу, 7 сентября, опубликован на сайте президента Незалежной Владимира Зеленского.

Всего в нем фигурируют 35 человек, в том числе журналист Роман Сущенко, осужденный за шпионаж в пользу Украины, а также режиссер Олег Сенцов, осужденный в России за подготовку терактов Крыму и создание террористического сообщества.

Кроме того, в списке числятся Александр Кольченко, Владимир Балух, Павел Гриб, Станислав Клых, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Евгений Панов, Артур Панов и другие.

Москва в своем решении совершить обмен заключенных руководствовалась главной целью — вернуть на родину своих граждан, которых Киев фактически взял в заложники. Ради этого Россия готова пойти на многое и потому отпустила осужденных преступников.

Также в списке — 24 украинских моряка, которые были задержаны за нарушение государственной границы РФ в ноябре 2018 года. Приказ осуществить эту провокацию отдал лично бывший президент Украины Петр Порошенко, который рассчитывал на прямой военный конфликт с пограничниками РФ, чтобы сорвать предстоящие президентские выборы в своей стране, прикрываясь «российской агрессией». Однако и после ареста украинских моряков Порошенко вовсю пиарился на их заключении.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала важным шагом обмен задержанными между Россией и Украиной.

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Опубликован список выданных Россией украинских заключенных

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