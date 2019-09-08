Пять тысяч цифровых избирательных участков может создать ЦИК в 2021 году

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова рассказала 8 сентября, что в 2021 году может быть создано пять тысяч цифровых избирательных участков, в 2020 планируется порядка 2,5 тысяч подобных мест.

«В будущем году мы предполагаем к единому дню голосования в 2020 году создать около 2,5 тыс. цифровых избирательных участков, а в 2021 году — не менее 5 тыс. цифровых участков» , — рассказала Памфилова.

Кроме этого глава ЦИК напомнила, что в настоящий момент в столице проходит эксперимент по созданию таких участков, на каждом из котором работают представители Центральной избирательной комиссии.

8 сентября в Единый день голосования в Москве открылись 30 цифровых избирательных участков. Пришедшие туда жители регионов могут отдать свои голоса на выборах губернаторов, а также люди, участвующие в голосовании в одномандатных округах, где идут довыборы в Госдуму.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму.