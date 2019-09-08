Владимир Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму

Владимир Путин принял участие в Едином дне голосования 8 сентября. Президент России отдал свой голос на выборах в Мосгордуму на избирательном участке в Российской академии наук. Лидер РФ традиционно голосует именно там.
Избирательные участки в рамках Единого дня голосования открылись в Москве в 8 утра. Отдать свой голос за того или иного кандидата в Мосгордуму жители столицы смогут до 20.00 вечера. Среди кандидатов — 225 участников.
8 сентября Единый день голосования проходит в 85 регионах нашей страны.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Единый день голосования стартовал в России.