Владимир Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму

Владимир Путин принял участие в Едином дне голосования 8 сентября. Президент России отдал свой голос на выборах в Мосгордуму на избирательном участке в Российской академии наук. Лидер РФ традиционно голосует именно там.

Избирательные участки в рамках Единого дня голосования открылись в Москве в 8 утра. Отдать свой голос за того или иного кандидата в Мосгордуму жители столицы смогут до 20.00 вечера. Среди кандидатов — 225 участников.

8 сентября Единый день голосования проходит в 85 регионах нашей страны. Состоятся выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах — гордумы, в трех столицах регионов — глав муниципальных образований. Также состоятся довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Единый день голосования стартовал в России.