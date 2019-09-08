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Владимир Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму

, 10:29 Видео 86

Президент России приехал на избирательный участок в Российской академии наук 8 сентября.

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Фото, видео : ТАСС/Михаил Метцель, 5-tv.ru

Владимир Путин принял участие в Едином дне голосования 8 сентября. Президент России отдал свой голос на выборах в Мосгордуму на избирательном участке в Российской академии наук. Лидер РФ традиционно голосует именно там.

Избирательные участки в рамках Единого дня голосования открылись в Москве в 8 утра. Отдать свой голос за того или иного кандидата в Мосгордуму жители столицы смогут до 20.00 вечера. Среди кандидатов — 225 участников.

8 сентября Единый день голосования проходит в 85 регионах нашей страны. Состоятся выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах — гордумы, в трех столицах регионов — глав муниципальных образований. Также состоятся довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Единый день голосования стартовал в России.

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