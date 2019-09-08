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Пиотровский, Герелло и Семак проголосовали на выборах губернатора Петербурга

, 17:20 Видео 46

Явка на выборах в Северной столице на 15:00 составила 16,26%.

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Фото, видео : ТАСС/Ковалев Петр, 5-tv.ru

Известные люди и обычные горожане приходят на избирательные участки в Северной столицы, чтобы отдать свой голос за того или иного кандидата на пост губернатора Санкт-Петербурга. На 15.00 по местному времени явка избирателей составила 16,26%.

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский проголосовал на избирательном участке на улице Рылеева. Михаил Борисович в комментарии 5-tv.ru объяснил, почему так важно принять участие в этом событии.

«Я голосую всегда за город, за Петербург. За усиление его самостоятельности, чтобы сам определял свою судьбу. Сегодня у нас день блокады, так вот, чтобы никаких блокад Петербурга больше не повторялось», — сказал Пиотровский.

Отдать свой голос за выбранного кандидата на избирательном участке в «Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения» пришел и народный артист России Василий Герелло вместе с супругой. Он также призвал всех петербуржцев принять участие в Едином дне голосования.

5-tv.ru

«Сегодняшний день зависит как минимум на пять лет его жизни, жизнь города, жизнь горожан, Санкт-Петербурга. Если мы голосуем за губернатора, мы должны выбрать достойного и потом не надо пенять на себя, что я такой сякой, что я не пришел, что я лежал. Я не поднял свои бока и не пришел проголосовать. Нужно это делать, и я всегда это делаю», — пояснил певец.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак опубликовал в своем Instagram видео, как идет на избирательный участок 1247 в Сестрорецке.

Instagram @sergey_bogdanovich_semak

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Петербурге открылись 1944 участка для голосования, 62 — на территории Ленинградской области, 15 — на территории Псковской области.

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