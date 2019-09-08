Сайт ЦИК России подвергся хакерским атакам

Член Центризбиркома Антон Лопатин рассказал, что на сайт ЦИК были совершены хакерские атаки. По его словам, в настоящий момент все довольно спокойно, а атаки он назвал несущественными, пишет RT.

Хакеры традиционно активизируются в Единый день голосования, поэтому для сотрудников ЦИК это не стало чем-то неожиданным.

«Сегодня все спокойно идет в штатном режиме, а вчера были хакерские атаки, но несущественные. Все отбиваем», — отметил Лопаткин.

В настоящий момент сайт Центральной избирательной комиссии работает в штатном режиме, без сбоев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «Яндекс» подтвердил попытки взлома своих сервисов в конце 2018 года.