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Сайт ЦИК России подвергся хакерским атакам

, 17:51 9

Член Центризбиркома Антон Лопатин заявил, что несущественные атаки были зафиксированы на сайт Центральной избирательной комиссии.

Фото : ЦИК

Член Центризбиркома Антон Лопатин рассказал, что на сайт ЦИК были совершены хакерские атаки. По его словам, в настоящий момент все довольно спокойно, а атаки он назвал несущественными, пишет RT.

Хакеры традиционно активизируются в Единый день голосования, поэтому для сотрудников ЦИК это не стало чем-то неожиданным.

«Сегодня все спокойно идет в штатном режиме, а вчера были хакерские атаки, но несущественные. Все отбиваем», — отметил Лопаткин.

В настоящий момент сайт Центральной избирательной комиссии работает в штатном режиме, без сбоев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «Яндекс» подтвердил попытки взлома своих сервисов в конце 2018 года.

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