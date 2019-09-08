Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перепутал фамилию главы британского правительства Бориса Джонсона, по ошибке назвав его Ельциным, сообщает RT.

Выступая на заседании, он поделился впечатлениями о рабочем визите в Великобританию.

« Я вернулся из очень приятной поездки в Лондон, где встретился с премьер-министром Борисом Ельциным и министром обороны США », — сказал Нетаньяху, но присутствующие сразу его поправили.

Однако в ответ на это глава израильского кабмина улыбнулся и сказал, что просто решил проверить, насколько внимательно его слушают.

Борис Ельцин — первый президент России, руководил страной с 1991 по 1999 год. Биньямин Нетаньяху с середины 1990-х годов в разные сроки занимал пост главы израильского кабмина и в настоящее время его возглавляет, и неоднократно встречался с Ельциным. Борис Джонсон был избран премьер-министром Великобритании в конце июня этого года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Нетаньяху заступился за супругу, выбросившую хлеб во время визита на Украину.