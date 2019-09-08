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Нетаньяху назвал Бориса Джонсона Ельциным — видео

, 20:46 22

Глава израильского кабмина решил проверить, насколько внимательно его слушают подчиненные.

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Фото, видео : ТАСС/Aaron Chown, Twitter @yanircozin

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перепутал фамилию главы британского правительства Бориса Джонсона, по ошибке назвав его Ельциным, сообщает RT.

Выступая на заседании, он поделился впечатлениями о рабочем визите в Великобританию.

«Я вернулся из очень приятной поездки в Лондон, где встретился с премьер-министром Борисом Ельциным и министром обороны США», — сказал Нетаньяху, но присутствующие сразу его поправили.

Однако в ответ на это глава израильского кабмина улыбнулся и сказал, что просто решил проверить, насколько внимательно его слушают.

Борис Ельцин — первый президент России, руководил страной с 1991 по 1999 год. Биньямин Нетаньяху с середины 1990-х годов в разные сроки занимал пост главы израильского кабмина и в настоящее время его возглавляет, и неоднократно встречался с Ельциным. Борис Джонсон был избран премьер-министром Великобритании в конце июня этого года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Нетаньяху заступился за супругу, выбросившую хлеб во время визита на Украину.

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