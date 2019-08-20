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Нетаньяху заступился за супругу, выбросившую хлеб во время визита на Украину

, 7:51 Видео 187

Премьер-министр Израиля призвал не искать негатив в отказе его жены попробовать каравай.

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Фото, видео : ren.tv

Глава кабинета министров Израиля Беньямин Нетаньяху вступился перед украинцами за свою супругу, отказавшуюся попробовать каравай во время церемонии встречи в аэропорту Киева.

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По словам премьер-министра, его жена тщательно подошла к визиту на Украину, в частности выбрала одежду в цвет украинского флага. Нетаньяху пошутил, что именно этот случай с хлебом привлек к себе внимание израильских СМИ, которые в противном случае даже «не заметили» бы исторического визита в Незалежную.

Между тем в сети бурно обсуждают видео, на котором Сара Нетаньяху берет протянутый мужем кусок каравая и тут же выкидывает его. Инцидент произошел сразу после того, как премьер-министр Израиля вместе с супругой спустились с трапа самолета. Традиционный каравай высокопоставленным гостям преподнесли девушки в национальных украинских костюмах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как в офисе Зеленского ответили на критику жены Нетаньяху.

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