ОДК планирует создать замену французскому двигателю для вертолета Ка-62

Генеральный конструктор Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Юрий Шмотин в понедельник, 9 сентября, заявил о создании аналогов двигателя Ardiden 3G, производимого французами, для современных вертолетов Ка-62. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы инициировали два проекта. Первый — это двигатель ВК-650В для Ка-226. Второй проект — ВК-1600В. Это базовый двигатель, который будет установлен на вертолет Ка-62. Эти двигатели сегодня очень востребованы в России », —сказал представитель корпорации.

Современный многоцелевой вертолет Ка-62 впервые испытали в мае 2018 года. Воздушное судно предназначено для экстренной транспортировки пассажиров, поисковых операций и патрулирования местности с воздуха. Ка-62 может перевозить до 15 человек. Расстояние, которое вертолет способен преодолеть — 600 километров.

В настоящий момент двигатели Ardiden 3G для Ка-62 производит французская корпорация Turbomeca.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о характеристиках многоцелевого вертолета нового поколения Ка-62.