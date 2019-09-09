ОДК планирует создать замену французскому двигателю для вертолета Ка-62

Генеральный конструктор Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Юрий Шмотин в понедельник, 9 сентября, заявил о создании аналогов двигателя Ardiden 3G, производимого французами, для современных вертолетов Ка-62. Об этом сообщает РИА Новости.
Современный многоцелевой вертолет Ка-62 впервые испытали в мае 2018 года. Воздушное судно предназначено для экстренной транспортировки пассажиров, поисковых операций и патрулирования местности с воздуха. Ка-62 может перевозить до 15 человек. Расстояние, которое вертолет способен преодолеть — 600 километров.
В настоящий момент двигатели Ardiden 3G для Ка-62 производит французская корпорация Turbomeca.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о характеристиках многоцелевого вертолета нового поколения Ка-62.