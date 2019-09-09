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  4. ОДК планирует создать замену французскому двигателю для вертолета Ка-62

ОДК планирует создать замену французскому двигателю для вертолета Ка-62

, 14:31 41

О проекте аналога рассказал генеральный конструктор двигателестроительной корпорации.

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Фото, видео : ТАСС / Марина Лысцева, Сергей Бобылев

Генеральный конструктор Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Юрий Шмотин в понедельник, 9 сентября, заявил о создании аналогов двигателя Ardiden 3G, производимого французами, для современных вертолетов Ка-62. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы инициировали два проекта. Первый — это двигатель ВК-650В для Ка-226. Второй проект — ВК-1600В. Это базовый двигатель, который будет установлен на вертолет Ка-62. Эти двигатели сегодня очень востребованы в России», —сказал представитель корпорации.

Современный многоцелевой вертолет Ка-62 впервые испытали в мае 2018 года. Воздушное судно предназначено для экстренной транспортировки пассажиров, поисковых операций и патрулирования местности с воздуха. Ка-62 может перевозить до 15 человек. Расстояние, которое вертолет способен преодолеть — 600 километров.

В настоящий момент двигатели Ardiden 3G для Ка-62 производит французская корпорация Turbomeca.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о характеристиках многоцелевого вертолета нового поколения Ка-62.

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