Хрупкий мир на пороге войны: Минобороны рассекретило уникальные документы ВОВ

Минобороны рассекретило уникальные документы времен Второй мировой войны. Среди них есть донесения разведчиков и генералов, направленные лично Сталину. А это за год до нападения Германии. Из документов становится ясно — Советский Союз готовился исключительно к обороне, несмотря на пакт Молотова-Риббенторопа.

Подписанный 80 лет назад пакт о ненападении обе стороны восприняли как безусловную дипломатическую победу. В Кремле понимали, что договор дает возможность потянуть время. Сталин рассчитывал выиграть не меньше четырех лет. Генштаб еще за год до этого составил аналитическую записку из которой становилось ясно, что война неизбежна.

«Советскому Союзу нужно быть готовым к борьбе на два фронта: на Западе против Германии и Польши и частично против Италии с возможным присоединением к ним лимитрофов и на востоке против Японии».

Гитлеру для нападения на Советский союз нужна была мощная армия, которой он пока не располагал. Опробовать те силы, которые были в наличии, позволила война с Польшей — самым слабым на тот момент противником фашистов в Европе. При этом у Варшавы и Берлина был свой очень неоднозначный договор.

О хрупком мире на пороге войны Вадим Хуланхов.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в июне 2019 года впервые в истории Россия опубликовала снимки советского оригинала пакта Молотова-Риббентропа и секретного дополнительного протокола к нему.