  1. Пятый канал
  4. Хрупкий мир на пороге войны: Минобороны рассекретило уникальные документы ВОВ

Хрупкий мир на пороге войны: Минобороны рассекретило уникальные документы ВОВ

, 20:11 Эфирная новость 31

Из опубликованных донесений становится понятно, что Советский союз готовился исключительно к обороне

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС, 5-tv.ru

Минобороны рассекретило уникальные документы времен Второй мировой войны. Среди них есть донесения разведчиков и генералов, направленные лично Сталину. А это за год до нападения Германии. Из документов становится ясно — Советский Союз готовился исключительно к обороне, несмотря на пакт Молотова-Риббенторопа.

Подписанный 80 лет назад пакт о ненападении обе стороны восприняли как безусловную дипломатическую победу. В Кремле понимали, что договор дает возможность потянуть время. Сталин рассчитывал выиграть не меньше четырех лет. Генштаб еще за год до этого составил аналитическую записку из которой становилось ясно, что война неизбежна.

«Советскому Союзу нужно быть готовым к борьбе на два фронта: на Западе против Германии и Польши и частично против Италии с возможным присоединением к ним лимитрофов и на востоке против Японии».

Гитлеру для нападения на Советский союз нужна была мощная армия, которой он пока не располагал. Опробовать те силы, которые были в наличии, позволила война с Польшей — самым слабым на тот момент противником фашистов в Европе. При этом у Варшавы и Берлина был свой очень неоднозначный договор.

О хрупком мире на пороге войны Вадим Хуланхов.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в июне 2019 года впервые в истории Россия опубликовала снимки советского оригинала пакта Молотова-Риббентропа и секретного дополнительного протокола к нему.

Читайте также

+19° Днём +20°
Ночью +13°
65.57
-0.43 72.33
-0.56
Гороскоп на 9 сентября: покажите, на что вы способны, Весы!

Последние новости

21:15
Неадекватный мужчина искромсал ножом собаку в Подмосковье
21:11
Врачи заподозрили у Ким Кардашьян страшный диагноз — волчанку
21:01
Геннадий Головкин против Сергея Деревянченко: Прогнозы на боксерский бой года
20:55
Единый день голосования: чем запомнились выборы 2019 года
20:44
Феномен Медведева: стоит ли России ждать новой эпохи в мировом теннисе?
20:33
Хит-парад самых воруемых предметов из гостиничных номеров

Сейчас читают

«Не в себе?» Самарцы пожаловались на странное поведение Билана на сцене
Пугачева ответила на сообщения о сносе ее подмосковного замка
Семья из трех человек, включая ребенка, погибла в ДТП в Пензенской области

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев