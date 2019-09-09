Вылет из «Жуковского» самолета «Уральских авиалиний» задерживается на 9 часов

Самолет «Уральских авиалиний», который должен был вылететь днем в понедельник, 9 сентября, из подмосковного «Жуковского» задерживается на девять часов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Лайнер в направлении Сочи должен был вылететь в 14.45, но в «Уральских авиалиниях» заявили, что по техническим причинам вылет переносится на 00.05 вторника, 10 сентября.

Обстоятельства произошедшего уточняются. В авиакомпании подчеркнули, что на борту находилось 156 пассажиров и к данному времени 80 из них уже заселены в гостиницу. В ближайшее время будут заселены еще двадцать. Остальные разъехались по домам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об аварийной посадке рейса из Санкт-Петербурга екатеринбургском аэропорту «Кольцово». Рейс «Уральских авиалиний» направлялся в в город Худжанд.