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  4. Вылет из «Жуковского» самолета «Уральских авиалиний» задерживается на 9 часов

Вылет из «Жуковского» самолета «Уральских авиалиний» задерживается на 9 часов

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В авиакомпании объяснили задержку техническими неполадками.

Фото: ТАСС / Валерий Матицын

Самолет «Уральских авиалиний», который должен был вылететь днем в понедельник, 9 сентября, из подмосковного «Жуковского» задерживается на девять часов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Лайнер в направлении Сочи должен был вылететь в 14.45, но в «Уральских авиалиниях» заявили, что по техническим причинам вылет переносится на 00.05 вторника, 10 сентября.

Обстоятельства произошедшего уточняются. В авиакомпании подчеркнули, что на борту находилось 156 пассажиров и к данному времени 80 из них уже заселены в гостиницу. В ближайшее время будут заселены еще двадцать. Остальные разъехались по домам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об аварийной посадке рейса из Санкт-Петербурга екатеринбургском аэропорту «Кольцово». Рейс «Уральских авиалиний» направлялся в в город Худжанд.

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