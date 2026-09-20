Очереди из россиян зафиксированы на избирательных участках в США

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 23 0

Живущие там граждане РФ приходят на голосование вместе с детьми.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Тема:
Выборы в Госдуму — 2026

Ажиотаж наблюдается на избирательных участках в США — живущие там граждане России стоят в очередях, чтобы отдать свои голоса на выборах в Госдуму. Видео с места событий оказались в распоряжении 5-tv.ru.

На кадрах видно, как россияне активно собираются возле здания Генерального консульства РФ в Нью-Йорке, где открылся участок № 8274. У входа образовалась длинная очередь, некоторые пришли с детьми. На месте организованы все необходимые меры безопасности.

В пресс-службе диппредставительства заявили, что участок начал работу в 20 сентября 8:00 по местному времени (15:00 мск). Голосование завершится в 03:00 мск 21 сентября.

Голосование проходит не только в Нью-Йорке, но и в Вашингтоне. Избирательный участок размещен в российском посольстве в США. Руководитель дипмиссии Александр Дарчиев в беседе с ТАСС рассказал, что возле здания сохраняется спокойная обстановка.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что живущие в других странах россияне активно приходят на участки за рубежом. Она отметила высокую явку в Армении, Сербии, Молдавии, КНДР, Казахстане и Таиланде.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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