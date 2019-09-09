Александр Беглов принял участие в открытии ХХI Менделеевского съезда в Петербурге

В Петербурге открылся XXI Менделеевский съезд — большое событие в мире науки, а именно общей и прикладной химии. В городе на Неве можно встретить крупнейших ученых, в том числе нобелевских лауреатов — больше трех тысяч гостей из 52 стран. Их приветствовали председатель правительства и действующий глава города Александр Беглов.

«Из трехсот научных организаций, которые расположены в городе, более сорока занимаются вопросами химии, изучением этой прекрасной науки. Я хочу прежде всего поблагодарить вас за то, что местом съезда выбран Санкт-Петербург. И хочу вам пожелать успехов, удачи. Ну и самое главное, очень вас прошу, посмотрите город», — заявил Александр Беглов.

Менделеевский съезд продлится пять дней. На форуме обсудят разработку новых лекарств, современных методов диагностики и альтернативную энергетику. Также на съезде стало известно, что Россия предложила ЮНЕСКО учредить международную премию имени Менделеева для ученых.