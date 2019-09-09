Феномен Медведева: стоит ли России ждать новой эпохи в мировом теннисе?

В России может начаться ренессанс интереса к теннису, и все благодаря одному человеку — Даниилу Медведеву. Россиянин накануне проиграл свой первый финал турнира серии «Большого Шлема», но стал настоящим героем.

Он сражался почти пять часов против второй ракетки мира Рафаэля Надаля, и под конец стадион скандировал его фамилию при удачном ударе.

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Чуть чуть не повезло, но на свой следующий турнир — уже через неделю, в Петербурге, он приедет фаворитом и любимцем публики.

В классике мирового теннисного триллера прибавилась новая глава. После пятичасового финала US Open, Рафаэль Надаль, могучий, 19-кратный чемпион турниров «Большого Шлема», в изнеможении лежал на корте Артура Эша, затем рыдал под овации трибун, а затем поднимал Кубок над головой.

А рядом с ним, или над ним, улыбаясь, возвышался скромный 23-трехлетний парень, ростом под два метра, который впервые играл в финале такого турнира, влюбил в себя весь теннисный Нью-Йорк, но — проиграл. В дверь к мировой теннисной элите сегодня ночью постучалась новая звезда — Даниил Медведев.

После матча, победивший Надаль, всегда валится на корт. И всегда, полежав пару секунд, встает, и бежит пожимать руку поверженному сопернику. На этот раз испанец не вставал гораздо дольше, так долго, что Медведев успел подойти на его половину корта. 19-тый титул чемпиона дался испанскому «Быку» с колоссальным трудом.

Но главное для России, конечно, не это. Даниил Медведев, как и положено молодому парню, идущему в рейтинге пока только по восходящей, играл в теннис, не боясь проиграть. Когда счет на табло стал 7:5, 6:4, 3:1 в пользу Надаля, перевернуть ход матча мог только игрок, которого этот счет не волновал вовсе.

Александр Кузмак объяснит феномен Медведева со спортивной точки зрения.

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