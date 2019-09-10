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Дональд Трамп готов участвовать в переговорах России и Украины

, 5:28 Видео 35

Глава США заявил, что обмен заключенными между двумя государствами является «позитивным шагом».

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Фото, видео: Zuma\TASS

Президент США Дональд Трамп сообщил, что при необходимости готов принять участие в переговорах между Россией и Украиной. Соответствующее заявление американский лидер сделал, в понедельник, 9 сентября, выступая перед журналистами на Южной лужайке Белого дома. Глава Белого дома добавил, что считает «позитивным шагом» обмен племенными, который состоялся между Москвой и Киевом 7 сентября.

«Я считаю, что обмен заключенными между Украиной и Россией был очень большим шагом, и это очень позитивный шаг. Если им нужно, чтобы я включился (в переговорный процесс — Прим. ред.), я включусь», — цитирует Трампа RT.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об итогах масштабного обмена заключенными, который состоялся между Москвой и Киевом в формате «35 на 35».

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