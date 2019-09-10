Актриса Людмила Максакова отчитала поклонников на кладбище

Народная артистка РСФСР Людмила Максакова пришла на Новодевичье кладбище проведать могилу своей коллеги по сцене актрисы Людмилы Целиковской. В воскресенье, 8 сентября, исполнилось сто лет со дня рождения звезды советского кинематографа.

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Чтобы почтить память великой актрисы, на кладбище собрались ее самые близкие и друзья. Не обошли вниманием эту дату и поклонники знаменитости. Увидев среди гостей траурного мероприятия Максакову, они стали интересоваться, действительно ли она была знакома с покойной звездой, однако артистка резко прервала все расспросы.

«Вам-то какое дело?!» — грубо ответила на вопрос прохожего артистка.

Звезде было тяжело смириться со смертью приятельницы. Максакова дружила с Целиковской, несмотря на большую разницу в возрасте. Она брала пример со своей наставницы и прислушивалась к ее советам. На кладбище звезда долго стояла около могилы, задумавшись, а после в одиночестве направилась к выходу и уехала на такси.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Максакову не узнали после пластических операций.