Рада приняла законопроект Зеленского об импичменте президента

Во вторник, 10 сентября Верховная рада Украины приняла законопроект об импичменте главы государства, предложенный президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РИА Новости.

В результате голосования законопроект «Об особой процедуре устранения президента Украины с поста» поддержали 337 парламентариев. Против инициативы Зеленского не проголосовал никто, 46 депутатов предпочли воздержаться, а 26 — не голосовали.

По мнению оппозиционеров, законопроект об импичменте президента Украины был принят с грубыми нарушениями. Верховная рада поддержала инициативу в первом чтении и сразу после этого закон был предложен к голосованию в целом. При этом у парламентариев не было возможности внести в законопроект свои поправки. Такое положение вещей дает основания для обращения в Конституционный суд, который может не подтвердить законность принятия документа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Верховная рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности.