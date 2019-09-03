Верховная рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности

Верховная рада Украины во вторник, 3 сентября, одобрила закон, вносящий изменения в статью 80 Конституции Незалежной о снятии депутатской неприкосновенности, сообщает RT. Инициативу поддержали 373 парламентария из 404 присутствующих. Против не проголосовал никто, трое депутатов воздержались, 28 не голосовали.

Принятые парламентариями изменения вступят в силу с 1 января 2020 года. В частности, отменяется норма, согласно которой нардепы не могут быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы без согласия Верховной рады.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что закон о снятии депутатской неприкосновенности одобрен в первом чтении в Раде.