«Я-то чего?»: Асмус принялась оправдываться за прогул на работе

Кристина Асмус призналась, что прогуливает собрание труппы своего театра, которое коллектив проводит перед началом нового сезона. Рабочую встречу актриса променяла на отдых у моря, о чем и сообщила на своей странице в Instagram.

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«Ну, а что? Я-то чего? Честно ждала сбор два месяца, билеты под него подстроила. Но накануне 26 августа перенесли на 9 сентября», — оправдывается звезда.

При этом Асмус признает: ей неловко греться на солнце, когда ее коллеги заняты делом. Поэтому, шутит Кристина, она пьет холодный лимонад и плачет.

Instagram @asmuskristina

В комментариях к публикации отметились коллеги актрисы из театра имени Ермоловой, сообщив ей последние новости, которые появились после собрания во время ее отсутствия.

«Кристина, все спокойно, приказ об увольнении висел при входе», — шутливо написал Александр Петров.

Кристина ответила, что «ей не страшен серый волк», потому что она дружит с Петровым.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Кристина Асмус показала чудеса эквилибристики на фото.