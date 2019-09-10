«Юный Шишкин»: Собчак похвасталась умилительным поздравлением Виторгана от сына

Во вторник, 10 сентября, 47 лет исполняется Максиму Виторгану. Бывшая супруга актера — Ксения Собчак — вместе с их общим сыном Платоном поздравили артиста с днем рождения.

«Вы нормальные вообще?»: Бузова устроила скандал на съемках шоу

Журналистка выложила на своей станице в Instagram трогательное фото своего наследника, на котором он позирует с самодельно аппликацией, которую подготовил вместе с Ксенией в подарок отцу. На рисунке изображено дерево с приклеенными отдельно листьями.

«Не знаю, почему наш юный Шишкин решил именно этим дубом поздравить тебя с днем рождения, но, начав приклеивать лепестки, я пожалела, что это не цветок — с ним все было бы сильно проще», — с юмором отмечает Собчак.

Instagram @xenia_sobchak

Своему бывшему мужу телеведущая пожелала «светить всегда» и дарить тепло дорогим для него людям.

«С днем рождения, наш самый лучший в мире папа», — завершила свою публикацию звезда.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ксения Собчак впервые прокомментировала слухи о беременности от Богомолова.