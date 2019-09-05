Кристина Асмус показала чудеса эквилибристики на фото

Супруга звезды Comedy Club Кристина Асмус показала настоящие чудеса эквилибристики — не каждый способен стоять на руках, вытянувшись по струнке.
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Актриса разместила в Instagram фото, на котором она великолепно выполняет одну из поз йоги с труднопроизносимым для русскоговорящих названием «адхо мукха врикшасана», что переводится с санскрита как «стойка на руках».
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Подписчики сошлись во мнении, что молодая мама держит себя в прекрасной форме.
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Ранее актриса Кристина Асмус поделилась редким снимком с младшей сестрой Кариной, которая 2 сентября отметила день рождения.