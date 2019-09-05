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  4. Кристина Асмус показала чудеса эквилибристики на фото

Кристина Асмус показала чудеса эквилибристики на фото

, 8:29 Фото 67

Супруга Гарика Харламова находит время для занятий йогой и делает успехи.

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Фото, видео : Instagram @asmuskristina

Супруга звезды Comedy Club Кристина Асмус показала настоящие чудеса эквилибристики — не каждый способен стоять на руках, вытянувшись по струнке.

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Актриса разместила в Instagram фото, на котором она великолепно выполняет одну из поз йоги с труднопроизносимым для русскоговорящих названием «адхо мукха врикшасана», что переводится с санскрита как «стойка на руках».

«Четвертосентябрьская линейка», — иронично подписала супруга юмориста снимок, намекая на прошедший недавно День знаний и, вероятно, на то, что ее тело действительно вытянуто вертикально, только головой вниз.

Instagram @asmuskristina

Подписчики сошлись во мнении, что молодая мама держит себя в прекрасной форме.

«Вау! Давно занимаетесь йогой?» — спросил один из них.

«Трюк выполнен профессионалом, не пытаемся повторить», — решил другой.

«Ух ты! Вот это я понимаю — линейка! Красотка!» — отметил третий.

«Нет, ну ты погляди на нее!» — восхитился еще один.

Ранее актриса Кристина Асмус поделилась редким снимком с младшей сестрой Кариной, которая 2 сентября отметила день рождения.

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