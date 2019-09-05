Кристина Асмус показала чудеса эквилибристики на фото

Супруга звезды Comedy Club Кристина Асмус показала настоящие чудеса эквилибристики — не каждый способен стоять на руках, вытянувшись по струнке.

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Актриса разместила в Instagram фото, на котором она великолепно выполняет одну из поз йоги с труднопроизносимым для русскоговорящих названием «адхо мукха врикшасана», что переводится с санскрита как «стойка на руках».

« Четвертосентябрьская линейка », — иронично подписала супруга юмориста снимок, намекая на прошедший недавно День знаний и, вероятно, на то, что ее тело действительно вытянуто вертикально, только головой вниз.

Instagram @asmuskristina

Подписчики сошлись во мнении, что молодая мама держит себя в прекрасной форме.

« Вау! Давно занимаетесь йогой? » — спросил один из них.

« Трюк выполнен профессионалом, не пытаемся повторить », — решил другой.

« Ух ты! Вот это я понимаю — линейка! Красотка! » — отметил третий.

« Нет, ну ты погляди на нее! » — восхитился еще один.

Ранее актриса Кристина Асмус поделилась редким снимком с младшей сестрой Кариной, которая 2 сентября отметила день рождения.