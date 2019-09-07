«Все вроде с виду в шоколаде»: Чехова в сексапильном белье позирует на фоне «Москва-Сити»

Телеведущая Анфиса Чехова в последнее время публикует в Instagram многозначительные посты, добавляя к ним откровенные снимки — то в нижнем белье, то в купальниках. Например, на этот раз светская львица выложила снимок, где предстала в сексуальном нижем белье, а в подписи к нему процитировала поэта Владимира Вишневского.

«Все вроде с виду в шоколаде, но если внюхаться — то нет», — написала она в подписи к фотографии, сделанной в столичном небоскребе «Москва-Сити».

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Instagram @achekhova

«Просто это Москвой пахнет, вроде в центр зайдешь — красиво, да и запахи вроде ничего, а чуть из центра — прямо душок», — продолжил тему один из подписчиков Чеховой.

«Красавица! Умница! Все будет в шоколаде!» — приободрил телеведущую пользователь.

«Анфиса, у тебя классная фигура!» — заметил юзер.

«Красавица! Восхищаюсь», — прокомментировал поклонник.

«Кратко и точно подмечено!» — добавил еще один подписчик.

Отвечая на вопросы пользователей по поводу того, чему на этот раз посвящен пост, светская львица отметила, что «жизни».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Анфиса Чехова презентовала собственный стих в нижнем белье.