Достижение Россией нулевого государственного долга на фоне кризиса в экономически развитых странах может вернуть курс доллара к давно позабытой отметке — 30 рублей. Такое мнение высказал «Известиям» генеральный директор «Инвестиционной компании «Иволга Капитал» Андрей Хохрин.
По мнению эксперта, российский ВВП «сейчас прибавляет в лучшем случае по 2% в год», но вполне будет способен сохранить этот темп.
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Параллельно в ряде зарубежных развитых стран, в частности в США и Евросоюзе, будет наблюдаться глубокий экономический кризис из-за беспрецедентного уровня госдолгов.
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5-tv.ru сообщал, что ранее 10 сентября Россия лишилась чистого государственного долга впервые с 2014 года, когда против Москвы были введены первые санкция после воссоединения Крыма с РФ, а цены на нефть обрушились.