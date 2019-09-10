Достижение Россией нулевого государственного долга на фоне кризиса в экономически развитых странах может вернуть курс доллара к давно позабытой отметке — 30 рублей. Такое мнение высказал «Известиям» генеральный директор «Инвестиционной компании «Иволга Капитал» Андрей Хохрин.

По мнению эксперта, российский ВВП «сейчас прибавляет в лучшем случае по 2% в год», но вполне будет способен сохранить этот темп.

« Доллар за позабытые 30 рублей? В этой парадигме — скорее, да », — сказал Хохрин.

Параллельно в ряде зарубежных развитых стран, в частности в США и Евросоюзе, будет наблюдаться глубокий экономический кризис из-за беспрецедентного уровня госдолгов.

« Раздувание долгового пузыря, особенно если оно не подкреплено экономическим ростом, рано или поздно приводит к сложностям в обслуживании. Эти проблемы мало заметны, но они уже есть », — пояснил эксперт.

5-tv.ru сообщал, что ранее 10 сентября Россия лишилась чистого государственного долга впервые с 2014 года, когда против Москвы были введены первые санкция после воссоединения Крыма с РФ, а цены на нефть обрушились.