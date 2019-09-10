Почему нельзя мыть курицу и некоторые другие продукты

Роскачество со ссылкой на Минсельхоз США и Университет Северной Каролины обнародовало список продуктов, которые не стоит мыть перед приготовлением. В первую очередь исследователи обратили внимание на мясо. При его мытье патогенные бактерии не погибают, а вместе с каплями воды распространяются по кухне. Попадание их в чистую посуду или пищу угрожает здоровью.

Особенно это правило касается птицы — частого переносчика сальмонеллы. Миллионы американцев ежегодно страдают из-за связанных с этой бактерией болезней. Около трех тысяч — умирают.

Не меньшей опасностью грозят вымытые яйца и грибы. Скорлупа и тонкая кутикула защищает яйца от попадания внутрь микробов. Случайное ее удаление при мытье чревато проникновением бактерий внутрь. Грибы же, хорошо впитывая влагу, подвергаются риску быстро испортиться. И, к тому же, из-за воды теряют часть вкуса и аромата. Вместо мытья их рекомендуется протирать, срезать наиболее поврежденные участки. В крайнем случае — ошпарить в кипятке.

Необязательно мыть макароны — так они потеряют вкусовые свойства; товары после термообработки (мясо, рыба, колбаса) и уже готовую для употребления продукцию: хлеб, кондитерские изделия, сыр.

Ранее 5-tv.ru писал, что Роскачество обнаружило токсины в сухих завтраках для школьников.