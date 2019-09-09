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Роскачество обнаружило токсины в сухих завтраках для школьников

, 8:52 23

Из продуктов 18 торговых марок специалистами были выбраны лишь два лидера.

Фото : www.globallookpress.com © imagebroker/Ralph Kerpa

Эксперты Роскачества провели исследование сухих завтраков для школьников. Из продуктов 18 торговых марок специалисты выбрали только двух лидеров, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что впервые за всю историю своих проверок специалисты Роскачества нашли в товарах пяти торговых марок токсин охратоксин А, который вредит почкам, вызывания серьезные заболевания.

«При этом нужно отметить, что острые отравления крайне редки. Эксперты отмечают, что охратоксин А мог возникнуть из-за отсутствия проверки зерна на наличие микотоксинов», — отмечают в Роскачестве.

К слову, максимально допустимое содержание охратоксина А прописано в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности зерна». В пшенице, ячмене, ржи, овсе, рисе его уровень не должен быть выше 0,005 миллиграмма на килограмм.

При этом в продукции, которая была проверена специалистами экспертной организации, содержание токсина превышало допустимые нормы и составляло от 0,0073 до 0,00165 миллиграмма на килограмм.

Тем временем среди продукции, которая была отправлена на проверку — 18 самых популярных на российском рынке брендов. Это шоколадные шарики, которые стоят от 12 до 186 рублей за 100 граммов.

В целом, сухие завтраки были проверены по 222 показателям качества и безопасности. Хрустящие шарики 17 торговых марок изготовлен в России, еще один бренд — в Германии. Сообщается, что не соответствуют требованиям качества и безопасности один продукт из России и один из Германии.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Роскачестве предлагают запретить маркировки «био», «эко» и «фермерские».

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