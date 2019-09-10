Толпа девушек и парней обокрала и жестоко избила 26-летнего молодого человека в Петербурге. ЧП случилось в ночь с 6 на 7 сентября. В распоряжении 5-tv.ru оказались эксклюзивные кадры с места происшествия.

По словам пострадавшего Леонида, на него напали около дома №28 по улице Рубинштейна три девушки и два парня. Хулиганы сорвали с потерпевшего портфель, в котором находился Macbook стоимостью 109 тысяч рублей, деньги и фотоаппарат Nikon со штативом. Также злоумышленники украли у молодого человека часы Apple Watch стоимостью 34 тысячи рублей. Леониду удалось догнать похитителей.

«Я попросил отдать портфель, они начали орать. После этого на меня пошли два парня. Я стал искать своих друзей, повернулся, дальше ничего не помню», — рассказал пострадавший.

В результате потасовки молодой человек получил перелом носа и ушибленную рану нижнего века. Обнаружил Леонида оперативник, прибывший в отпуск из Саратова.

«Полицейский побежал за злоумышленниками. Увидел, трех девушек, которые пытались залить кого-то перцем. Парней уже не было с ними. Портфеля, видимо, тоже. Девушки уже садились в такси. Оперативник прыгнул под колеса. Задержал одну из них, двое остались», — добавил пострадавший.

В настоящее время молодой человек разыскивает свидетелей произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что таксисту пришлось отстреливаться от напавших с ножом клиентов.