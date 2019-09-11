Греф рассказал Путину о реструктуризации части кредитов жителей Тулуна

Сбербанк в этом году перечислит в федеральный бюджет 502 миллиарда рублей в виде налогов и дивидендов. Герман Греф во вторник, 10 сентября, выступил с докладом у президента страны Владимира Путина. Он также сообщил о новых проектах, в том числе для системы образования. Среди них — олимпиада, в которой принимают участие десятки тысяч школьников.

«В этом году очень хороший результат олимпиады по искусственному интеллекту, все победители были из регионов. Мы видим, конечно, колоссальный потенциал использования систем искусственного интеллекта практически везде», — заявил председатель правления Сбербанка России Герман Греф.

«Вы наработали очень много для банка, для финансовой системы, поэтому нужно только адаптировать эти ваши наработки к более масштабным задачам, которые стоят перед страной в целом, для отдельных отраслей, для госуправления», — отметил Владимир Путин.

Отдельно говорили о помощи пострадавшим во время наводнений в Иркутской области. Сбербанк реструктурирует 535 кредитов на сумму 163 миллиона рублей. Людям выплатят страховки. За счет банка в Тулуне планируют построить инфекционное отделение больницы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что обозвавшую жителей Тулуна чиновницу отправили в отпуск.