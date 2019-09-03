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Обозвавшую жителей Тулуна чиновницу отправили в отпуск

, 16:01 108

Аудиозапись, на которой глава пресс-службы губернатора Иркутской области называет пострадавших от паводка «быдлом» и «бичами», ранее была опубликована в сети.

Фото : 5-tv.ru

Тема:
Паводок в Иркутской области 84

Глава пресс-службы губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич находится в отпуске до окончания проверки инцидента с оскорблением пострадавших от паводка жителей региона. Сотрудники подразделения, которым руководит Алашкевич, утверждают, что сведений об отстранении чиновницы у них нет.

«Ирина Викторовна находится в отпуске, в который она была отправлена губернатором на время экспертизы аудиозаписи. Проверка еще не завершена. Никакой информации о ее дополнительном отстранении от работы у нас нет», — цитирует представителей пресс-службы РЕН-ТВ.

О том, что Алашкевич отстранена от работы, сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в сети появилась скандальная аудиозапись, на которой женщина, по голосу похожая на начальника управления пресс-службы губернатора Иркутской области, называет «быдлом» и «бичевней с двумя классами образования» пострадавших от наводнения жителей области, пришедших на встречу с Владимиром Путиным во время его рабочего визита в регион. Независимая экспертиза подтвердила, что голос на записи принадлежит Алашкевич.

Тема:
Паводок в Иркутской области 84
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