Видео: Термин «пляж» предложили закрепить в Водном кодексе

Минэкономразвития предлагает, наконец, узаконить пляжи. Буквально, ввести такой юридический термин. Это звучит анекдотично, как в детской песенке — пляжи есть, а слова нет, но действительно в Водном кодексе, главном документе для прибрежных зон отдыха, нет такого понятия.

При том что, все понимают, о чем речь, есть санитарные нормы, какой должна быть вода, почва и питание на пляже, есть ГОСТ на оборудование пляжей. Наконец есть система классификации где расписано, сколько должно быть зонтиков, лежаков и кабинок для переодевания, чтобы тот или иной «природный солярий» получил категорию, как гостиница.

«Пляж — это часть береговой полосы водного объекта общего пользования, предназначенная для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом», должно принести пользу, прежде всего, отдыхающим. Пляжи станут чаще проверять, заработает, наконец система классификации. Одно дело загорать дикарем «на береговой полосе», другое принимать солнечные ванны на пляже, под синим флагом.