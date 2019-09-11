В Петербурге состоится премьера грандиозного новаторского шоу «Сны Спящей красавицы»

Всего несколько дней осталось до российской премьеры грандиозного новаторского шоу. Его сначала покажут в Петербурге. Подобного в мире театральных постановок еще не было. «Сны Спящей красавицы» — современное прочтение классической истории. Ничего от Чайковского — сплошь электроника. Синтез цифрового искусства с современным танцем.

Гороскоп на 11 сентября: примите потоки космических сил, Рыбы!

Приме Мариинского театра Диане Вишневой в роли заколдованной принцессы пришлось забыть привычные балетные па и подстроиться под аватаров. Корреспондент МИЦ «Известия» Ян Воскресенский вдохновился прогрессивной фантазией. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Михайловский театр устроил балет под открытым небом Петербурга.