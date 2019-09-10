Анджелина Джоли задумалась об усыновлении седьмого ребенка

Голливудская звезда Анджелина Джоли подает пример не только талантливой актрисы, но и образцовой матери. Знаменитость заботится о шести детях, а сейчас всерьез задумалась об усыновлении седьмого.

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Дело в том, что 18-летний сын знаменитости Мэдокс Джоли-Питт покинул родительский дом, для того чтобы получить образование в Южной Корее. Теледиве было тяжело с этим смириться, и, желая залечить раны, она решила осчастливить еще одного малыша, пишет Starhit.

Как сообщает издание со ссылкой на собственный источник, Джоли хочет в очередной раз стать матерью до конца 2019 года, в крайнем случае — в начале в 2020-го. По неподтвержденным данным, приемным ребенком звезды сможет стать малыш одной из стран Среднего Востока. Сейчас она уже якобы занимается вопросами его поиска.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анджелина Джоли сразила публику осиной талией.