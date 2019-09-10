Хейтеры мечтают лишить Викторию Боню родительских прав и угрожают ее дочке

Виктория Боня решила дать отпор своим хейтерам. Злопыхатели перешли все границы — они не только оскорбляют в соцсетях телеведущую, но и угрожают ее матери и дочке Анджелине. Знаменитость утверждает, что потратила полгода на то, чтобы собрать сведения о своих ненавистниках. Теперь звезда опубликовала в Instagram пост, в котором призвала поклонников отомстить за себя.
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Телеведущая желает привлечь хейтеров к уголовной или административной ответственности. Ведь одна из злопыхательниц даже подкараулила дочь Виктории Бони у школы и пугала ребенка — говорила, что ее маму лишат родительских прав.
Самое обидное и непонятное для Виктории Бони то, что взрослые женщины хейтят даже не ее саму, а ее маленькую дочку.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Виктория Боня отпраздновала новоселье в Лондоне селедкой «под шубой».