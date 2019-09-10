Хейтеры мечтают лишить Викторию Боню родительских прав и угрожают ее дочке

Виктория Боня решила дать отпор своим хейтерам. Злопыхатели перешли все границы — они не только оскорбляют в соцсетях телеведущую, но и угрожают ее матери и дочке Анджелине. Знаменитость утверждает, что потратила полгода на то, чтобы собрать сведения о своих ненавистниках. Теперь звезда опубликовала в Instagram пост, в котором призвала поклонников отомстить за себя.

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«Я хочу, чтобы все и каждый, кто знаком с ними, распространил информацию и опозорил их так, как они этого заслуживают! » — написала звезда «Дома-2».

Телеведущая желает привлечь хейтеров к уголовной или административной ответственности. Ведь одна из злопыхательниц даже подкараулила дочь Виктории Бони у школы и пугала ребенка — говорила, что ее маму лишат родительских прав.

«Выкладываю скрины фото, примерные их сообщения и имена! Все, кто знает еще больше информации об этих людях, присылайте мне, пожалуйста! Я буду собирать все возможные сведения о них для привлечения этих людей к ответственности в рамках закона !» — заявила знаменитость.

Самое обидное и непонятное для Виктории Бони то, что взрослые женщины хейтят даже не ее саму, а ее маленькую дочку.

«Какого было мое удивление, ведь почти все мои хейтерши имеют семьи и детей! Словами: макака, жулька, обезьяна, паразитенок — они называют моего ребенка! » — поделилась телеведущая.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Виктория Боня отпраздновала новоселье в Лондоне селедкой «под шубой».