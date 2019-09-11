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Старт японского грузового корабля к МКС отменили из-за пожара

, 6:29 Эфирная новость 22

Запуск грузового корабля HTV (Kounotori) на ракете H-IIB к Международной космической станции (МКС) был отложен из-за пожара на стартовой площадке 11 сентября.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © NASA, 5-tv.ru

В Японии сорвалась отправка грузового корабля HTV (Kounotori) на ракете H-IIB на Международную комическую станцию (МКС). Всего за несколько минут до запуска на стартовой площадке произошел пожар. ЧП, которое произошло 11 сентября, наблюдали миллионы зрителей по всему миру. Пламя не могли потушить в течение двух часов. Никто не пострадал. Ущерб еще предстоит оценить.

Пока известно о том, что пламя вспыхнуло во время заправки ракеты топливом. Космический грузовик должен был доставить на МКС более четырех тонн грузов. И так совпало, что ЧП произошло в десятую годовщину запуска в космос ракеты именно этого класса.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Индии не удалось посадить аппарат Vikram на Луну.

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