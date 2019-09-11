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Нетаньяху эвакуировали с предвыборной встречи из-за ракетного удара

, 7:08 Эфирная новость 23

На юге Израиля в городе Ашдод охрана премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху срочно эвакуировала его со встречи с избирателями.

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Фото, видео: Zuma\TASS, 5-tv.ru

Тема:
Арабо-израильский конфликт 411

Жертвой новых обстрелов со стороны Сектора Газа едва не стал премьер Израиля Беньямин Нетаньяху. Во время его предвыборного выступления в городе Ашдод внезапно завыли сирены воздушной тревоги.

Как сообщили в армии обороны Израиля, были выпущены две ракеты. В зоне поражения оказались вместе с Нетаньяху еще около полумиллиона человек. Премьер призвал публику к спокойствию, а затем в сопровождении телохранителей удалился.

Боеголовки были сбиты силами ПВО. Вероятно, атака была не случайной и именно Нетаньяху был целью радикалов. За несколько часов до обстрела он пообещал окончательно присоединить к Израилю Западный берег Иордана, если победит на парламентских выборах.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Нетаньяху призвал готовиться к «любому сценарию» после обстрелов из Ливана.

Тема:
Арабо-израильский конфликт 411
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