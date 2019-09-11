Нетаньяху эвакуировали с предвыборной встречи из-за ракетного удара

Жертвой новых обстрелов со стороны Сектора Газа едва не стал премьер Израиля Беньямин Нетаньяху. Во время его предвыборного выступления в городе Ашдод внезапно завыли сирены воздушной тревоги.

Как сообщили в армии обороны Израиля, были выпущены две ракеты. В зоне поражения оказались вместе с Нетаньяху еще около полумиллиона человек. Премьер призвал публику к спокойствию, а затем в сопровождении телохранителей удалился.

Боеголовки были сбиты силами ПВО. Вероятно, атака была не случайной и именно Нетаньяху был целью радикалов. За несколько часов до обстрела он пообещал окончательно присоединить к Израилю Западный берег Иордана, если победит на парламентских выборах.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Нетаньяху призвал готовиться к «любому сценарию» после обстрелов из Ливана.