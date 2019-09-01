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  4. Нетаньяху призвал готовиться к «любому сценарию» после обстрелов из Ливана

Нетаньяху призвал готовиться к «любому сценарию» после обстрелов из Ливана

, 22:16 27

Такое заявление премьер-министр Израиля сделал в воскресенье, 1 сентября.

Фото : REUTERS/ Aziz Taher

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил быть готовыми к «любому сценарию» после обстрелов со стороны Ливана. Об этом он заявил во время консультаций с главами силовых структур в воскресенье, 1 сентября, передает РИА Новости.

«Я поручил быть готовыми к любому сценарию. В соответствии с развитием событий мы примем решение о следующем шаге», — сказал Нетаньяху.

Премьер-министр отметил, что в сторону страны были выпущены несколько противотанковых ракет. Израиль, в свою очередь, ответил сотней артиллерийских снарядов и стрельбой из воздуха различными способами. Также Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что в результате никто не пострадал. Сейчас в государстве решается вопрос относительно следующих шагов.

Израильская сторона ударила по поселениям в Южном Ливане — Мару Ар-Рас, Айтарун и Ярун.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о визите Нетаньяху на Украину.

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