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Эксклюзивное видео: момент поджога маршруток в Кингисеппе попал на камеры

, 10:12 Эксклюзивное видео 107

Неизвестные подожгли новые транспортные средства междугороднего перевозчика в ночь с 10 на 11 сентября.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Ahmed Alfardan, 5-tv.ru

Видео с моментом поджога микроавтобусов в Кингисеппе публикует 5-tv.ru. Неизвестные сожгли 14 маршруток одного из перевозчиков в ночь с 10 на 11 сентября.

На записи видно, как некто в одежде с закрывающим лицо капюшоном поджигает и бросает некий предмет в стоящие микроавтобусы. К злоумышленнику присоединяются еще три человека, лица которых также скрывают капюшоны. Вместе они бросают на маршрутки еще несколько подожженных предметов — скорее всего, это бутылки с зажигательной смесью — и спешно покидают место происшествия.

Ранее 5-tv.ru уже писал о поджоге маршруток в Кингисеппе. Местные жители предполагают, что речь в данном случае идет о разборках между конкурирующими компаниями-перевозчиками.

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