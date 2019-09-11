Эксклюзивное видео: момент поджога маршруток в Кингисеппе попал на камеры

Видео с моментом поджога микроавтобусов в Кингисеппе публикует 5-tv.ru. Неизвестные сожгли 14 маршруток одного из перевозчиков в ночь с 10 на 11 сентября.

На записи видно, как некто в одежде с закрывающим лицо капюшоном поджигает и бросает некий предмет в стоящие микроавтобусы. К злоумышленнику присоединяются еще три человека, лица которых также скрывают капюшоны. Вместе они бросают на маршрутки еще несколько подожженных предметов — скорее всего, это бутылки с зажигательной смесью — и спешно покидают место происшествия.

Ранее 5-tv.ru уже писал о поджоге маршруток в Кингисеппе. Местные жители предполагают, что речь в данном случае идет о разборках между конкурирующими компаниями-перевозчиками.