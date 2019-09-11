Худрук Дома музыки предложил маркировать дорогие инструменты

Дорогостоящие музыкальные инструменты стоит маркировать, чтобы облегчить их провоз за пределы РФ. Такое предложение озвучил художественный руководитель петербургского Дома музыки Сергей Ролдугин во время встречи с журналистами в среду, 11 сентября.

Как пояснила замдиректора учреждения Мария Ханько, речь идет о нанесении на внутреннюю сторону инструментов радиочастотных меток. Проект предполагает, что по такой маркировке можно будет получить информацию о владельце предмета и списке лиц, которым разрешено вывозить его за границу. Это позволило бы избежать долгих проверок, из-за которых музыканты часто не могут вовремя вылететь на гастроли — сейчас таможенным службам приходится сверять каждый инструмент с распечатанными фотографиями либо отправлять его на экспертизу.

Также Дому музыки удалось частично решить вопрос с пошлинами, которые музыкантам приходилось платить за вывоз дорогостоящих инструментов из страны — в среднем, по словам Ролдугина, сумма была около тысячи долларов. При этом зачастую на концерты с дорогими инструментами едут молодые музыканты, студенты, у которых таких больших средств нет. Как сообщил худрук Дома музыки, им удалось договориться о том, чтобы в этом случае студенты ничего не платили.

Решение этих двух вопросов особенно важны для Дома музыки сейчас — только на 2019 год у учреждения запланированы 80 концертов в 34 странах. Например, музыканты отправятся в США, Финляндию, Мьянму, Австрию и Израиль.

Кроме того, Дом музыки добился отмены обязательного разрешения на работу в РФ для иностранных музыкантов и педагогов высокой квалификации.

«Представьте, приезжает профессор из Парижа, а мы его ведем в венерологический диспансер. Он приехал на четыре дня! И сидит в очереди с людьми с низкой социальной ответственностью», — объясняет Ролдугин неудобства обязательного получения разрешения на работу.

Вероятно, это нововведение будет протестировано в ближайшие месяцы — Дом музыки уже пригласил на рождественский концерт виолончелиста Александра Варенберга из Нидерландов.

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