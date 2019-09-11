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Худрук Дома музыки предложил маркировать дорогие инструменты

, 15:44 Видео 30

Сергей Ролдугин пояснил — таким образом можно избавиться от долгих проверок на границе, особенно когда огромный коллектив регулярно вызжает с концертами за границу.

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Фото, видео: © РИА Новости / Александр Оленев, 5-tv.ru

Дорогостоящие музыкальные инструменты стоит маркировать, чтобы облегчить их провоз за пределы РФ. Такое предложение озвучил художественный руководитель петербургского Дома музыки Сергей Ролдугин во время встречи с журналистами в среду, 11 сентября.

Как пояснила замдиректора учреждения Мария Ханько, речь идет о нанесении на внутреннюю сторону инструментов радиочастотных меток. Проект предполагает, что по такой маркировке можно будет получить информацию о владельце предмета и списке лиц, которым разрешено вывозить его за границу. Это позволило бы избежать долгих проверок, из-за которых музыканты часто не могут вовремя вылететь на гастроли — сейчас таможенным службам приходится сверять каждый инструмент с распечатанными фотографиями либо отправлять его на экспертизу.

Также Дому музыки удалось частично решить вопрос с пошлинами, которые музыкантам приходилось платить за вывоз дорогостоящих инструментов из страны — в среднем, по словам Ролдугина, сумма была около тысячи долларов. При этом зачастую на концерты с дорогими инструментами едут молодые музыканты, студенты, у которых таких больших средств нет. Как сообщил худрук Дома музыки, им удалось договориться о том, чтобы в этом случае студенты ничего не платили.

Решение этих двух вопросов особенно важны для Дома музыки сейчас — только на 2019 год у учреждения запланированы 80 концертов в 34 странах. Например, музыканты отправятся в США, Финляндию, Мьянму, Австрию и Израиль.

Кроме того, Дом музыки добился отмены обязательного разрешения на работу в РФ для иностранных музыкантов и педагогов высокой квалификации.

«Представьте, приезжает профессор из Парижа, а мы его ведем в венерологический диспансер. Он приехал на четыре дня! И сидит в очереди с людьми с низкой социальной ответственностью», — объясняет Ролдугин неудобства обязательного получения разрешения на работу.

Вероятно, это нововведение будет протестировано в ближайшие месяцы — Дом музыки уже пригласил на рождественский концерт виолончелиста Александра Варенберга из Нидерландов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что маэстро Теодор Курентзис открыл новый музыкальный сезон в Петербурге.

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