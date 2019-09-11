Первым городом с четырехдневной рабочей неделей может стать Петербург

Санкт-Петербург может стать пилотным регионом России для перехода страны на четырехдневную неделю. Об этом сообщает сайт KP.RU со ссылкой на кандидата политических наук, заведующую кафедрой сравнительных политических исследований СЗИУ РАНХиГС Инессу Тарусину. По мнению эксперта, потребность в изменении действующей системы труда назрела уже давно.

Политолог отмечает, что после эксперимента можно будет судить о положительном или отрицательном эффекте и сделать вывод, как это скажется на производительности труда. В пример Инесса Тарусина привела страны Северной Европы. Там у работников остается свободное время вечером, что повышает эффективность труда.

Также эксперт считает, что необходимо оптимизировать график работы преподавателей и колледжей и перевести некоторые дисциплины на дистанционную форму обучения. Для школьников же четырехдневная неделя не подойдет, говорит Тарусина. По мнению кандидата политических наук, переход на четырехдневную неделю должен осуществляться постепенно.

Предложения по сокращению рабочей недели министерство труда должно подготовить к 30 сентября 2019 года по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева.

Сами жители России восприняли идею скептически. Многие считают, что в связи с переходом снизятся заработные платы, а цены, наоборот, вырастут.

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