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Названы регионы, где лучше всего обстоят дела с работой

, 5:44 18

Самый высокий индекс рынка труда предсказуемо оказался в обеих российских столицах.

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Фото, видео : ТАСС / Антон Новодережкин

Специалисты назвали российские регионы, в которых лучше всего обстоят дела с работой. Исследование проведено агентством РИА Рейтинг по заказу РИА Новости. В нем учитывались девять показателей, включая уровень зарплат, процент занятости населения, условия труда, количество рабочих мест и другие показатели за 2018 год. В результате вычислен так называемый индекс рынка труда.

В лидерах, как и годом ранее, оказались Москва и Санкт-Петербург — в обеих столицах значение индекса превышает 90 баллов. На третьем месте Московская область — там индекс рынка труда составляет 81,3 балла далее следуют Ханты-Мансийский автономный округ и Татарстан. В этих регионах низкий уровень безработицы, относительно короткое среднее время поиска работы, высокие зарплаты и большая емкость рынка труда.

В целом по сравнению с 2017 годом эксперты отмечают положительные тенденции во всех регионах, кроме Хакасии, где выросла безработица и доля занятых на вредных производствах. Отмечается, что наибольший прирост индекса рынка труда в 2018 году наблюдается в Ингушетии и Чечне — более чем на 10 баллов, а также в Псковской области.

По прогнозам, позитивная тенденция должна сохраниться и в 2019 году, благодаря стабильной экономической ситуации в стране.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о стартовавшем в России нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости», в рамках которого государство намерено потратить десятки миллиардов рублей на переобучение специалистов и модернизацию производств.

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