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Владимир Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности

, 18:10 26

С президентом Украины не согласились некоторые депутаты Рады.

Фото: www.globallookpress.com / Serg Glovny

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности, который вступит в силу с 1 января 2020 года. Ранее, как сообщает РИА Новости, Рада поддержала эту инициативу.

В украинском парламенте нашлись и противники данного решения. Представитель партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Василий Нимченко сообщил, что в ближайшее время фракция оспорит это решение в Конституционном суде. По словам парламентария, «закон принят с нарушениями».

Законопроект об отмене депутатской и судейской неприкосновенности был инициирован экс-президентом Украины Петром Порошенко. Тогда суд признал, что изменения не выходят за рамки конституции.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, накануне, 10 сентября, Верховная рада Украины приняла законопроект об импичменте президента, однако данный документ также подвергся критике оппозиционных партий, поскольку был вынесен на голосование сразу в первом чтении. Кроме того, депутаты не смогли внести в него свои правки.

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