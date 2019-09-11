Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности, который вступит в силу с 1 января 2020 года. Ранее, как сообщает РИА Новости, Рада поддержала эту инициативу.

В украинском парламенте нашлись и противники данного решения. Представитель партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Василий Нимченко сообщил, что в ближайшее время фракция оспорит это решение в Конституционном суде. По словам парламентария, «закон принят с нарушениями».

Законопроект об отмене депутатской и судейской неприкосновенности был инициирован экс-президентом Украины Петром Порошенко. Тогда суд признал, что изменения не выходят за рамки конституции.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, накануне, 10 сентября, Верховная рада Украины приняла законопроект об импичменте президента, однако данный документ также подвергся критике оппозиционных партий, поскольку был вынесен на голосование сразу в первом чтении. Кроме того, депутаты не смогли внести в него свои правки.