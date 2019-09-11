Удивительный авиаинцидент произошел в столичном аэропорту «Шереметьево» в среду, 11 сентября. В стойку шасси Boeing, прилетевшего в Москву из Алматы на огромной скорости врезался баклан.

Птица была обнаружена работниками воздушной гавани уже после приземления. Как видно на кадрах, оказавшихся в распоряжении 5-tv.ru, к удивлению всех, застрявший крылом в конструкции баклан был жив и визуально вполне здоров, если исключить возможную травму конечности.

Известно, что спустя некоторое время воздушное судно вылетело в Лиссабон. О судьбе птицы пока ничего не сообщается.