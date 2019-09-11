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  4. Баклан врезался в стойку шасси самолета Алматы — Москва и остался жив

Баклан врезался в стойку шасси самолета Алматы — Москва и остался жив

, 15:50 Эксклюзивное видео 19

На кадрах видно, что крыло огромной птицы застряло в конструкции и она не может выбраться.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / AGAMI/R. de Haas, via www.imago-, 5-tv.ru

Удивительный авиаинцидент произошел в столичном аэропорту «Шереметьево» в среду, 11 сентября. В стойку шасси Boeing, прилетевшего в Москву из Алматы на огромной скорости врезался баклан.

Птица была обнаружена работниками воздушной гавани уже после приземления. Как видно на кадрах, оказавшихся в распоряжении 5-tv.ru, к удивлению всех, застрявший крылом в конструкции баклан был жив и визуально вполне здоров, если исключить возможную травму конечности.

Известно, что спустя некоторое время воздушное судно вылетело в Лиссабон. О судьбе птицы пока ничего не сообщается.

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