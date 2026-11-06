Женщина с ребенком чудом не попала под рухнувший переход на Ленинградском шоссе

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист Эксклюзив 21 0

По словам очевидицы, они успели перейти дорогу и отойти за ограждение, обернувшись на звук падающих конструкций.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Очевидица обрушения перехода на Ленинградском шоссе Оксана Соловьева рассказала 5-tv.ru, что успела перейти дорогу с ребенком за секунды до трагедии.

Почти сразу же, обернувшись на громкий звук, женщина увидела, что часть перехода рухнула на грузовик.

«Слава Богу, что все машины, которые ехали в сторону Санкт-Петербурга, успели проехать, а другие успели затормозить», — поделилась она.

По информации корреспондента Игоря Капорикова, у грузовика во время движения неожиданно поднялся кузов. Он зацепил конструкцию перехода, в результате чего она рухнула прямо на кабину, практически раздавив ее.

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В результате этой аварии водитель грузовика погиб. По предварительным данным, самосвал двигался с поднятым кузовом и зацепил конструкцию перехода. Сооружение не выдержало удара и рухнуло на проезжую часть, придавив грузовую машину. Трагедия произошла под Солнечногорском, на трассе М-10 «Россия», в районе деревни Пешки.

После аварии движение по Ленинградскому шоссе в районе происшествия полностью перекрыли, в обоих направлениях образовались заторы. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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