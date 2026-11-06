Театр Пушкина объявил дату прощания с заслуженным актером РФ Григорьевым

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 14 0

С 1975 года жизнь артиста была неразрывно связана с этой сценой.

Где и когда простятся с актером Владимиром Григорьевым

Фото: legion-media/Екатерина Цветкова/PhotoXPress.ru

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Церемония прощания с заслуженным артистом РФ Владимиром Григорьевым состоится с 9 ноября с 11:00 до 13:00 в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина, сообщили ТАСС в пресс-службе культурного учреждения.

Похороны актера состоятся также в этот день на Троекуровском кладбище. С Московским драматическим театром имени А. С. Пушкина жизнь Владимира Григорьева была связана с 1975 года.

Заслуженный артист России Владимир Григорьев скончался 3 ноября на 75-м году жизни.

Владимир Григорьев оказался настоящим «однолюбом» в профессии, ведь практически всю свою творческую жизнь он посвятил одной-единственной сцене.

Его знакомство с театром состоялось в 1975 году. Еще будучи студентом выпускного курса ГИТИСа, Григорьев получил предложение исполнить роль в спектакле «Разбойники» по пьесе Шиллера. Приглашение оказалось настолько стремительным, что молодой артист отправился в гастрольный тур еще до того, как его однокурсникам успели вручить заветные дипломы.

За более чем полвека служения театру Григорьев стал неотъемлемой частью его истории. Его послужной список насчитывает десятки многогранных образов: Роллер в «Разбойниках», Шансонье в «Блэзе», Попугай в «Острове сокровищ», Инквизитор в «Жанне Д’Арк» и Антонио в спектакле «Великая магия».

Владимир Григорьев родился 26 августа 1952 года в Волгограде. На момент смерти артисту было 74 года.

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