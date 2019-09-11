Названы наиболее востребованные у россиян предметы одежды, а заодно и самый любимый бренд. Интерактивную карту модных предпочтений жителей европейских стран создала поисковая платформа Lyst. Для этого пришлось проанализировать более 50 миллионов поисковых запросов из 47 государств.

Как пишет Teleprogramma.pro, оказалось, в России самой востребованной категорией товара являются сапоги. Впрочем, результат вполне предсказуем.

Кроме того, у среди россиянок пользуются спросом объемные дождевики, но только Vetements черного цвета. А мужчины ищут кроссовки Vetements x Reebok Genetically Modified Pump, а также спортивные штаны и толстовки с капюшоном.

А самый любимый бренд наших соотечественников — итальянская марка Dolce & Gabbana.

Интересно, что делаются все эти модные приобретения в основном в обеденный перерыв. При этом женщины тратят за такой онлайн-шопинг около 350 долларов (это примерно 22 тысячи рублей), а мужчины в среднем на 100 долларов меньше.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, на что потратила миллион рублей наличными телеведущая и блогер Настя Ивлеева.