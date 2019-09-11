  1. Пятый канал
  4. Названы наиболее востребованные у россиян предметы одежды

Названы наиболее востребованные у россиян предметы одежды

, 18:18 34

В интернете появилась карта модных предпочтений жителей Европы.

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Michael Weber

Названы наиболее востребованные у россиян предметы одежды, а заодно и самый любимый бренд. Интерактивную карту модных предпочтений жителей европейских стран создала поисковая платформа Lyst. Для этого пришлось проанализировать более 50 миллионов поисковых запросов из 47 государств.

Как пишет Teleprogramma.pro, оказалось, в России самой востребованной категорией товара являются сапоги. Впрочем, результат вполне предсказуем.

Кроме того, у среди россиянок пользуются спросом объемные дождевики, но только Vetements черного цвета. А мужчины ищут кроссовки Vetements x Reebok Genetically Modified Pump, а также спортивные штаны и толстовки с капюшоном.

А самый любимый бренд наших соотечественников — итальянская марка Dolce & Gabbana.

Интересно, что делаются все эти модные приобретения в основном в обеденный перерыв. При этом женщины тратят за такой онлайн-шопинг около 350 долларов (это примерно 22 тысячи рублей), а мужчины в среднем на 100 долларов меньше.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, на что потратила миллион рублей наличными телеведущая и блогер Настя Ивлеева.

Читайте также

+20° Днём +22°
Ночью +15°
65.43
-0.01 72.22
-0.08
Гороскоп на 11 сентября: примите потоки космических сил, Рыбы!

Последние новости

19:10
«Очень много дел»: Марк Горонок рассказал о самочувствии после страшного ДТП
19:06
Новый Apple: радикально инновационные цены при отсталой технологии
18:50
Стала известна причина смерти российского военного в Армении
18:43
В Дагестане отпраздновали 20-летие победы над международными террористами
18:25
В правительстве РФ поручили прекратить действие советских актов
18:18
Названы наиболее востребованные у россиян предметы одежды

Сейчас читают

Первым городом с четырехдневной рабочей неделей может стать Петербург
«Красавица растет» — Алла Пугачева похвасталась единственной внучкой
Британский генерал призвал готовиться к новой «Большой игре» с Россией

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев