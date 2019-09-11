Жителей поселка в Челябинской области атаковали «мухи-мутанты»

В зону бедствия превратился один из поселков в Челябинской области. Там настоящая экологическая катастрофа из-за нашествия мух. Такого количества насекомых в регионе не видели никогда. Местные жители вынуждены закрывать окна, и опрыскивать дом химикатами.

Но даже такие меры не помогают. Люди обратились в администрацию и даже взяли с собой доказательства.

Женщины с детьми на рукам, мужчины и старики берут в плотное кольцо птицефабрику, а заодно и поселковую администрацию, которые по совпадению ли только, но находятся через стену. Первый пакет с дохлыми мухами летит на стол к чиновникам

«Вот мухи! Это не мухи, а мутанты какие-то!» — кричат жители.

Второй рассыпают прямо у ног директора агрокомплекса.

На такой шаг все население села Камышевка, в Челябинской области толкнуло отчаянье. полчища мух атакуют деревню. насекомых даже не тысячи — их миллионы. Облегчение не принесли даже осенние холода.

Светлана Свечкарева разбиралась в ситуации.