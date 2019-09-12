  1. Пятый канал
  4. Робот «Федор» больше не полетит в космос

Робот «Федор» больше не полетит в космос

, 4:23 Эфирная новость 36

«Федор» из-за наличия ног не годится для работы в открытом космосе, для чего уже начата разработка соответствующего автоматического устройства без нижних конечностей.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Twitter @fedor37516789, 5-tv.ru

Космическая карьера робота «Федора», за которой следил весь мир, едва начавшись — подошла к концу. Производитель заявил, что андроид больше не покинет пределы Земли.

После возвращения с Международной космической станции (МКС) «Федора» ждут тестовые испытания. Несколько дней ученые будут анализировать данные, которые он записал на свой носитель информации. А дальше — либо в музей, либо снова на опыты.

«Федор» может стать образцом для отработки технологий копирующего управления. Робота «Федора» запустили на околоземную орбиту 22 августа. Через пять суток его корабль со второй попытки причалил к МКС. На станции андроид провел две недели.

По словам исполнительного директора научно-производственного объединения «Андроидная техника» Евгения Дудорова, робот FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research) из-за наличия нижних конечностей не подходит для работы в открытом космосе. Поэтому уже начата разработка соответствующего автоматического устройства без ног.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как робот «Федор» вернулся домой.

Читайте также

+13° Днём +20°
Ночью +13°
65.43
-0.01 72.22
-0.08
Гороскоп на 12 сентября: ваша внутренняя тигрица ненасытна, Стрельцы!

Последние новости

5:44
Леонид Якубович вернулся из Черногории в инвалидном кресле
5:28
В Петербурге начали реставрировать уникальный «Папанинский» автомобиль
5:14
Видео: Хабиб Нурмагомедов в аэропорту Дагестана рассказал о бое с Порье
5:01
Маринованный редис: рецепт пикантной закуски быстрого приготовления
4:42
Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий сбивать беспилотники
4:23
Робот «Федор» больше не полетит в космос

Сейчас читают

Гороскоп на 12 сентября: ваша внутренняя тигрица ненасытна, Стрельцы!
Внук Марии Шукшиной жил с матерью, лечившейся от алкоголизма
Актеру Петру Мамонову назначили операцию на сердце

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев