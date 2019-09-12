Робот «Федор» больше не полетит в космос

Космическая карьера робота «Федора», за которой следил весь мир, едва начавшись — подошла к концу. Производитель заявил, что андроид больше не покинет пределы Земли.

После возвращения с Международной космической станции (МКС) «Федора» ждут тестовые испытания. Несколько дней ученые будут анализировать данные, которые он записал на свой носитель информации. А дальше — либо в музей, либо снова на опыты.

«Федор» может стать образцом для отработки технологий копирующего управления. Робота «Федора» запустили на околоземную орбиту 22 августа. Через пять суток его корабль со второй попытки причалил к МКС. На станции андроид провел две недели.

По словам исполнительного директора научно-производственного объединения «Андроидная техника» Евгения Дудорова, робот FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research) из-за наличия нижних конечностей не подходит для работы в открытом космосе. Поэтому уже начата разработка соответствующего автоматического устройства без ног.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как робот «Федор» вернулся домой.