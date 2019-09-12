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  4. ЦИК Украины назвала решение о ее роспуске, предложенное Зеленским, политическим

ЦИК Украины назвала решение о ее роспуске, предложенное Зеленским, политическим

, 8:01 Эфирная новость 24

Подобные действия влекут за собой и политическую ответственность как самого главы государства, так и депутатов Верховной рады, заявили в ЦИК.

Фото: ТАСС / Константин Сазончик

В четверг, 12 сентября, Верховная рада Украины будет решать судьбу Центризбиркома. Накануне представление на увольнение всех сотрудников в парламент внес президент Владимир Зеленский.

Что именно послужило причиной — до сих пор неизвестно. Но в ЦИК уже заявили, что оно политически мотивировано. И пригрозили судом — сразу и главе Незалежной, и депутатам Рады.

Впрочем, эксперты считают это дело заведомо проигранным. Комиссия все равно полным составом уйдет в отставку. Получить 300 голосов депутатов, которые необходимы для поддержки этой инициативы, Зеленский сможет без особого труда. Ведь конституционное большинство в Раде — у его партии «Слуга Народа».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Владимир Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности.

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