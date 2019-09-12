«Все, пора»: Сати Казанова переезжает в Италию на ПМЖ

Сати Казанова объявила о будущем переезде в Италию, пишет «СтарХит». Экс-солистка «Фабрики» решилась на этот поступок спустя два года после свадьбы с итальянским фотографом Стефано Тиоццо. Европейская страна с ее атмосферой и «позитивными» жителями сразу покорила поп-диву. Однако переезжать на родину мужа певица не спешила. Толчком к тому послужил прошлогодний концерт Стинга в Москве.

После выступления Казанова познакомилась с певцом. Как оказалось, британская знаменитость вместе с женой более 20 лет владеет фермой в Тоскане. В тот же вечер его итальянский друг и партнер по бизнесу Тони пригласил российскую исполнительницу с мужем в имение Стинга. Происходящее там торжество так вдохновило Сати, что она поняла: «Все, пора».

«Хочется не просто жить, а смаковать. Для этих целей Италия подходит лучше всего. Итальянцы живут вкусно и просто — и это заразительно. С ними всегда dolce vita», — поделилась с поклонниками певица.

Фанаты не огорчились такому решению и поздравили любимицу в социальных сетях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сати Казанова заинтриговала поклонников странным украшением. Однако на этот раз подписчики в Instagram не оценили идею артистки.