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  4. «Все, пора»: Сати Казанова переезжает в Италию на ПМЖ

«Все, пора»: Сати Казанова переезжает в Италию на ПМЖ

, 10:41 385

Звезду отечественной поп-сцены соблазнил пример Стинга.

Фото: Instagram @satikazanova

Сати Казанова объявила о будущем переезде в Италию, пишет «СтарХит». Экс-солистка «Фабрики» решилась на этот поступок спустя два года после свадьбы с итальянским фотографом Стефано Тиоццо. Европейская страна с ее атмосферой и «позитивными» жителями сразу покорила поп-диву. Однако переезжать на родину мужа певица не спешила. Толчком к тому послужил прошлогодний концерт Стинга в Москве.

После выступления Казанова познакомилась с певцом. Как оказалось, британская знаменитость вместе с женой более 20 лет владеет фермой в Тоскане. В тот же вечер его итальянский друг и партнер по бизнесу Тони пригласил российскую исполнительницу с мужем в имение Стинга. Происходящее там торжество так вдохновило Сати, что она поняла: «Все, пора».

«Хочется не просто жить, а смаковать. Для этих целей Италия подходит лучше всего. Итальянцы живут вкусно и просто — и это заразительно. С ними всегда dolce vita», — поделилась с поклонниками певица.

Фанаты не огорчились такому решению и поздравили любимицу в социальных сетях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сати Казанова заинтриговала поклонников странным украшением. Однако на этот раз подписчики в Instagram не оценили идею артистки.

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